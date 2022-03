Seit Pandemie-Beginn mehr als zehn Millionen Corona-Infektionen in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea hat es seit dem Pandemie-Beginn mehr als zehn Millionen Corona-Infektionen gegeben.Mit Stand 12 Uhr am Dienstag waren nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention 9.936.540 Ansteckungen nachgewiesen worden. Um 18 Uhr waren der Behörde bereits über 330.000 weitere Fälle bekannt.Zehn Millionen Ansteckungen bedeutet, dass sich im Schnitt eine von fünf Personen mit Covid-19 ansteckte.Die Marke von einer Million war erst vor zwei Monaten, am 6. Februar, übertroffen worden. Südkorea war damals das letzte Mitgliedsland der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit mindestens zehn Millionen Einwohnern, das diese Marke übersprang.Seither stiegen die Zahlen aber exponentiell. Aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante wurden bis 21. Februar schon zwei Millionen Fälle gezählt, am 9. März fünf Millionen. 93,7 Prozent aller Ansteckungen in Südkorea seit dem Pandemie-Beginn wurden in diesem Jahr registriert.