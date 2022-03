Vereinigungsministerium und militärische Personalverwaltung berichten Übergangsteam über ihre Arbeit

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium und die militärische Personalverwaltung berichten heute dem Übergangsteam des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol über ihre Arbeit.Beamte beider Behörden werden dem Unterkomitee für Auswärtiges und Sicherheit über die Ergebnisse der Politik und Probleme in den letzten fünf Jahren berichten. Auch wird thematisiert, wie Yoons Wahlversprechen umgesetzt werden sollten.Bei der Berichterstattung des Vereinigungsmininisteriums werden voraussichtlich Möglichkeiten erörtert, Nordkorea durch harte Sanktionen zum Dialog über die Denuklearisierung zu bewegen.Auch wird erwartet, dass die Umsetzung des Gesetzes zu Menschenrechten in Nordkorea, einschließlich der von Yoon zugesagten Gründung einer Stiftung für Menschenrechte in Nordkorea, sowie die Unterstützung für nordkoreanische Flüchtlinge besprochen werden.