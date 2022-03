US-Sicherheitsberater: Nordkorea arbeitet mit russischen Cyberkriminellen zusammen

Photo : YONHAP News

Laut dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, arbeitet Nordkorea mit Cyberkriminellen auf der ganzen Welt zusammen.Dazu zählten auch Hacker in Russland, sagte Sullivan am Dienstag vor der Presse angesichts einer Frage zu einem Medienbericht, nach dem Nordkoreas Hackerorganisation mit Russlands cyberkrimineller Organisation verbunden sei.Alles, was er allgemein sagen könne, sei, dass sich die Cyberfähigkeiten Nordkoreas in der Welt manifestiert hätten und dass sie mit allen Arten von Cyberkriminellen auf der ganzen Welt zusammenarbeiteten, einschließlich russischer Cyberkrimineller, sagte Sullivan.