Zeitung: Chinas Sonderbeauftragter für koreanische Halbinsel besucht diesen Monat Russland

Photo : YONHAP News

Liu Xiaoming, Chinas Sonderbeauftragter für Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel, wird laut einem japanischen Medienbericht noch im März Russland besuchen.Das schrieb die Zeitung „Yomiuri Shimbun“ am Mittwoch unter Berufung auf eine diplomatische Quelle in Peking.Es bestehe die Möglichkeit, dass sich Liu mit der russischen Seite über die Ukraine-Krise austauschen würde, hieß es. Liu war Botschafter in Großbritannien und gilt als Europa-Experte.Die Zeitung schrieb, dass Liu im Anschluss an die Russland-Reise auch die USA oder Südkorea besuchen könnte.In dem Artikel heißt es weiter, dass der Diplomat offenbar im Ausland Chinas Forderung nach einer Lockerung der Sanktionen gegen Nordkorea Nachdruck verleihen wolle. Zuvor wolle er sich mit Russland abstimmen.