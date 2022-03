Südkorea will 2024 Projekt zur Entwicklung von Mondlandefähre starten

Photo : YONHAP News

Südkorea will im Jahr 2024 sein Projekt zur Entwicklung einer Mondlandefähre in vollem Umfang starten.Hierfür wolle man im September eine vorläufige Machbarkeitsstudie beantragen, teilte das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Dienstag mit.Das Ressort verfolgt das Ziel, eine Mondlandefähre mit einem Gewicht von mindestens 1,5 Tonnen zu entwickeln und diese in den 2030er Jahren auf dem Mond landen zu lassen. Anschließend sollten Missionen wie die Erkundung von Ressourcen und deren Nutzung durchgeführt werden.Das Land will die Mondlandfähre mit einer koreanischen Trägerrakete der nächsten Generation selbst befördern.Südkorea werde sich durch die Entwicklung einer Mondlandefähre eigene Fähigkeiten zur Weltraumerkundung sichern. Dazu gehörten eigenständige Starts, Fahrten in die Tiefen des Alls sowie die Landung auf dem Mond und dessen Erkundung, hieß es.