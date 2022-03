Covid-19: Südkorea meldet 490.881 Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist auf fast 500.000 gestiegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht 490.881 neue Ansteckungsfälle bestätigt worden seien, darunter 490.839 lokal übertragene und 42 eingeschleppte Fälle.Die Gesamtzahl der bislang in Südkorea erfassten Covid-19-Fälle beläuft sich auf 10.427.247. Die Zehn-Millionen-Marke wurde 793 Tage nach der Meldung des ersten Falls im Land am 20. Januar 2020 übertroffen.Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus stieg um 291 auf 13.432. Die Letalitätsrate wird mit 0,13 Prozent angegeben.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten fiel gegenüber dem Vortag um 20 auf 1.084.Landesweit kurieren sich 1.827.031 Infizierte zu Hause aus. 64,4 Prozent der Krankenhausbetten für kritische Corona-Fälle sind belegt.