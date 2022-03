Südkoreanische Kommission untersucht Entführungen nach Nordkorea während Koreakriegs

Photo : YONHAP News

Eine staatliche Kommission hat eine Untersuchung zu Entführungen von Südkoreanern nach Nordkorea während des Koreakriegs eingeleitet.Die Wahrheits- und Versöhnungskommission teilte nach einer Sitzung am Dienstag die Entscheidung mit, eine Untersuchung zu 329 Entführungsfällen einzuleiten.Es ist das erste Mal, dass das Gremium eine Untersuchung zu Entführungen nach Nordkorea während des Koreakriegs beschloss.Es handelt sich dabei um Fälle, in denen südkoreanische Zivilisten im Zeitraum vom 25. Juni 1950 bis zum 27. Juli 1953 wider ihren Willen in Nordkorea festgehalten oder dazu gezwungen worden waren, dort zu leben.Zuvor hatte das Komitee für die Wahrheitsfindung in Bezug auf die im Koreakrieg nach Nordkorea Entführten zwölf Arten von Listen mit Entführten, die in fünf Jahren seit 2011 von der Regierung und dem Zivilsektor erstellt worden waren, ausgewertet. Das Gremium hatte insgesamt 95.456 Entführungsfälle festgestellt.