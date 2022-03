Mitarbeiter von 21 Großunternehmen verdienten letztes Jahr im Schnitt über 100 Millionen Won

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Großunternehmen in Südkorea, deren Mitarbeiter im Schnitt über 100 Millionen Won im Jahr verdienen, hat sich in zwei Jahren mehr als verdoppelt.Das gab das dem Unternehmerverband FKI unterstellte Koreanische Wirtschaftsforschungsinstitut (KERI) am Mittwoch bekannt.Das Institut habe die Gehälter bei 85 von den 100 umsatzstärksten börsennotierten Nichtfinanzunternehmen verglichen, die ihre Geschäftsberichte für die Jahre 2019 bis 2021 veröffentlicht hätten. Die Untersuchung habe ergeben, dass das durchschnittliche Jahresgehalt bei 21 Unternehmen letztes Jahr 100 Millionen Won (83.400 Dollar) übertroffen habe, hieß es.Die entsprechende Zahl stieg von acht im Jahr 2019 um das 2,6-Fache. Verglichen mit 2020, als es zehn Unternehmen waren, kletterte der Wert um das 2,1-Fache.SK Telecom zahlte mit 162 Millionen Won (133.500 Dollar) das höchste Durchschnittsgehalt unter den untersuchten Unternehmen. Dahinter folgten Samsung Electronics mit 144 Millionen Won (118.700 Dollar), Naver mit 129 Millionen Won (106.300 Dollar) und Samsung SD mit 119 Millionen Won (98.000 Dollar).