Präsident Moon nominiert IWF-Direktor als Zentralbank-Gouverneur

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat einen Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) als neuen Gouverneur der Zentralbank Bank of Korea nominiert.Rhee Chang-yong, Direktor der Asien- und Pazifikabteilung beim IWF, sei nominiert worden, teilte der präsidiale Chefsekretär für öffentliche Kommunikation, Park Soo-hyun, am Mittwoch vor der Presse mit.Rhee sei ein Wirtschafts- und Finanzexperte und habe als Wirtschaftsprofessor an der Seoul Nationaluniversität, Vizechef der nationalen Finanzdienstekommission und Chefökonom bei der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) gearbeitet. Er verfüge über theoretische und praktische Erfahrung in der inländischen und internationalen Wirtschaft sowie der Geldpolitik und genieße in seinem Umfeld großes Vertrauen, stellte Park vor.Das Präsidialamt erläuterte, dass es nach der Anhörung der Meinung des Teams des gewählten Präsidenten die Personalentscheidung bekannt gegeben habe, um ein Vakuum auf dem Posten des Zentralbankgouverneurs möglichst zu verhindern.Das Sprecherbüro des kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol teilte jedoch mit, dass das Lager mit dem Präsidialamt über die Angelegenheit weder beraten noch eine Empfehlung unterbreitet habe.Die Amtszeit des amtierenden Zentralbankchefs Lee Ju-yeol geht Ende März zu Ende.