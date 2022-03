Gewinnerin des Hans-Christian-Andersen-Preises Suzy Lee sieht Bilderbücher als Kunst ohne Mauern

Photo : YONHAP News

Die Bilderbuchkünstlerin und Illustratorin Suzy Lee ist bei der Internationalen Kinderbuchmesse Bologna als Gewinnerin des Hans-Christian-Andersen-Preises in der Kategorie Illustration bekannt gegeben worden.Lee ist die allererste Preisträgerin aus Südkorea und die erste asiatische Gewinnerin seit 38 Jahren.Lee sagte, sie habe mit dem Erhalt des Preises überhaupt nicht gerechnet. Es sei eine großartige Auszeichnung. Deshalb möchte sie die Jury fragen, warum diese sie zur Preisträgerin gewählt habe.Von Buntstiften über Farben bis Buntpapier. Lee hat verschiedene Mittel eingesetzt, um lediglich mit Bildern Gefühle vermitteln zu können.Lee äußerte im Jahr 2020 in einem Interview, Kinder seien sehr intuitiv und schonungslos. Sie sähen auch mal ein Buch nur kurz an und klappten es wieder zu oder würden es sogar wegwerfen, wenn es ihnen nicht gefalle. Mit ihrer Bewertung hätten sie jedoch meistens recht.Lee studierte an der Universität bildende Künste. Nachdem sie den Charme von Bilderbüchern entdeckt hatte, kontaktierte sie einen italienischen Verlag. Ihr erstes Bilderbuch erschien dann 2002 in Italien.Weil Bilder von der Sprache unabhängig sind, fand Lee zuerst im Ausland Anerkennung. Sie dankte den Leserinnen und Lesern, die sich zusammen mit ihr über ihre Auszeichnung gefreut hätten. Sie äußerte die Hoffnung, dass jeder, nur mit eigener Fantasie Bilderbücher lesen werde, die keine Mauern wegen des Textes aufzuweisen hätten.Lee sagte, Bilderbücher ohne Text stellten auch unter den Bilderbüchern ein Nebengenre dar. Denn die Eltern bevorzugten es nicht, dass es keinen Text zu lesen gebe. Jedoch seien die Kinder anders. Die Erzählung, die im Herzen der Leser entstehe, sei bei jedem unterschiedlich.