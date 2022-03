Kospi kann zweiten Handelstag in Folge zulegen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch den zweiten Handelstag in Folge zulegen können.Das Börsenbarometer rückte um 0,92 Prozent auf 2.735,05 Zähler vor.In der Nacht hätten Aktien an der Börse in den USA Kursanstiege verbucht, dies habe sich heute auch günstig auf die Stimmung an der koreanischen Börse ausgewirkt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Eine restriktivere Geldpolitik in den USA sei nicht wirklich neu, daher schienen Anleger dies weggesteckt zu haben, wurde Huh Jae-hwan von Eugene Investment & Securities von Yonhap zitiert.