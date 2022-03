Internationales Bericht: Russische Staatsbürger dürfen ab 1. April wieder visumfrei einreisen

Südkorea will russische Staatsbürger ab dem 1. April offenbar wieder visumfrei einreisen lassen.



Das meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch. Sie berief sich dabei auf Angaben eines Mitarbeiters in der Zweigstelle Sachalin-Süd des südkoreanischen Generalkonsulats in Wladiwostok.



Die südkoreanische Regierung habe den Angaben zufolge beschlossen, die Aussetzung der visumfreien Einreise für Bürgerinnen und Bürger von 25 Staaten zum 1. April zu stoppen. Die Maßnahme war vor zwei Jahren vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ergriffen worden.



Russische Staatsbürger, die zu Bildungszwecken, für eine medizinische Behandlung oder als Diplomaten kämen, bräuchten ab April kein Visum mehr. Für die Einreise als Tourist müsse jedoch ein Visum beantragt werden.



In Russland gilt die Visabefreiung für Südkoreaner bereits seit September 2020 wieder.