Termine für Corona-Kinderimpfungen mit Pfizer werden von heute an vergeben

Photo : YONHAP News

In Südkorea beginnen bald die Corona-Impfungen bei Kindern.Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren können von heute an eine Impfung mit dem Mittel von Pfizer beantragen.Die Erziehungsberechtigten sollten hierfür nach Angaben der staatlichen Impf-Taskforce die Online-Buchungsseite (ncvr.kdca.go.kr) besuchen.Für die Impfung kommen etwa drei Millionen Kinder infrage. Die ersten Spritzen würden am kommenden Donnerstag verabreicht. Geimpft werde in rund 1.200 Arztpraxen und Kliniken landesweit.Die zwei Dosen würden im Abstand von acht Wochen verabreicht.Die Regierung empfiehlt eine Impfung dringend, wenn es Vorerkrankungen gibt. Eltern gesunder Kinder könnten sich zunächst über den Impfstoff informieren und in Ruhe entscheiden.