Photo : YONHAP News

In Südkorea sollen heute über eine Million Dosen des Corona-Impfstoffs von Pfizer eintreffen.Wie die Zentrale für Krankheitskontrolle mitteilte, würden 1.041.000 Dosen am Nachmittag am Internationalen Flughafen Incheon eintreffen.Damit verfügte das Land über 15 Millionen der insgesamt für dieses Jahr bestellten 160 Millionen Dosen.Die Regierung wolle mit dem Hersteller in engen Beratungen bleiben, damit eine stabile Versorgung mit Impfstoff sichergestellt werde, hieß es.