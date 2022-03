Yoon führt Telefongespräch mit vietnamesischem Präsidenten

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hat am Mittwoch ein Telefongespräch mit dem vietnamesischen Staatspräsidenten Nguyen Xuan Phuc geführt.Sie hätten in einem 30-minütigen Telefonat über Möglichkeiten einer engen Kooperation für die Denuklearisierung Nordkoreas und die Förderung der Stabilität und des Wohlstands im indopazifischen Raum diskutiert, teilte Yoons Sprecherin Kim Eun-hye mit.Der vietnamesische Präsident gratulierte Yoon zur Wahl zum Präsidenten. Er äußerte die Hoffnung, dass Yoon in verschiedenen Bereichen Erfolge erzielen werde, darunter die Überwindung der Corona-Pandemie, die wirtschaftliche Erholung und die Verbesserung von Südkoreas Status.Yoon sagte, es freue ihn, dass sich Südkorea und Vietnam anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen in diesem Jahr auf den Aufbau einer umfassenden strategischen Partnerschaft geeinigt hätten.Yoon drückte die Hoffnung aus, dass anlässlich eines Besuchs von Nguyen Xuan Phuc in Südkorea ein wichtiger Wendepunkt für eine Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen herbeigeführt werde. Dieser äußerte die Hoffnung auf einen Südkorea-Besuch und bat Yoon, bald nach Vietnam zu kommen.