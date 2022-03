Ex-Präsidentin Park aus Krankenhaus entlassen

Photo : YONHAP News

Die frühere Präsidentin Park Geun-hye ist am Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen worden.Park war wegen Schulter- und Rückenschmerzen seit dem vergangenen November stationär behandelt worden.Park sagte gegenüber Reportern, dass sie sich dank der Sorge der Menschen um ihre Gesundheit gut erholt habe.Nach dem Besuch des Grabs ihres Vaters Park Chung-hee auf dem Nationalfriedhof in Seoul wird sie nach Daegu aufbrechen, wo sie sich ein Haus angeschafft hatte.Park war im März 2017 wegen Korruption und Machtmissbrauchs verhaftet worden. Der Oberste Gerichtshof hatte Anfang letzten Jahres Park zu einer 20-jährigen Haftstrafe und einem Bußgeld in Höhe von 18 Milliarden Won verurteilt. Sie hatte zudem wegen der Einmischung in das Nominierungsverfahren der damaligen Saenuri-Partei zwei Jahre Haft bekommen.Sie wurde jedoch Ende Dezember vom Staatspräsidenten begnadigt und nach vier Jahren und neun Monaten aus der Haft entlassen.