LG Energy Solution will neue Batteriefabrik in Kanada bauen

Photo : KBS News

Der koreanische Batteriehersteller LG Energy Solution will angesichts der rapide steigenden Nachfrage nach Elektroautos in Nordamerika seine dortigen Produktionskapazitäten ausbauen.LG gab am Mittwoch im kanadischen Winsor gemeinsam mit dem Automobilhersteller Stellantis den Plan bekannt, dort eine gemeinsame Batteriefabrik zu bauen.Insgesamt 4,8 Billionen Won (3,9 Milliarden Dollar) werden dafür eingesetzt. Beide Unternehmen wollen im zweiten Halbjahr die Bauarbeiten aufnehmen, um im ersten Halbjahr 2024 die Massenproduktion starten zu können.Die Produktionskapazitäten des neuen Werks sollen 45 Gigawattstunden im Jahr 2026 erreichen. Beide Unternehmen wollen dort Batteriezellen und -module für neue Elektrowagen von Stellantis-Marken wie Chrysler und Jeep herstellen.