Koreaner werden mit Schiff aus Russland heimgeholt

Photo : YONHAP News

Angesichts der inmitten des Ukraine-Kriegs ausgesetzten Direktflüge zwischen Südkorea und Russland werden Koreaner mit einem Schiff aus Russland heimgeholt.Das südkoreanische Generalkonsulat in Wladiwostok, der Verband der Koreaner in der Region Primorje sowie die Reederei DuWon Shipping teilten einen entsprechenden Plan mit.Deren Fracht-Passagierschiff Eastern Dream soll am 30. März Koreaner aus Wladiwostok nach Donghae an der Ostküste Südkoreas bringen, hieß es.Der Chef der Filiale der Reederei in Wladiwostok sagte, dass man Diskussionen mit den zuständigen Behörden Südkoreas und Russlands über die Fahrt abgeschlossen habe. Das Schiff werde am 30. März um 13 Uhr (Ortszeit) ablegen und am folgenden Tag um 13 Uhr koreanischer Zeit in Donghae eintreffen.Im Einklang mit den internationalen Wirtschaftssanktionen gegen Russland sind Direktflüge zwischen Russland und Südkorea seit Mitte März ausgesetzt. Koreaner in Russland haben daher Schwierigkeiten, nach Südkorea zu fliegen und müssen einen Umweg über den Nahen Osten nehmen.