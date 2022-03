Präsident Moon bekundet nach Flugzeugunglück in China Beileid

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Moon Jae-in hat nach dem Flugzeugunglück in China sein Beileid bekundet.In einem Schreiben an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping äußerte Moon, die Nachricht über das Unglück tue ihm sehr leid. Wegen der Opfer drücke Moon sein Beileid aus und spende ihren Familienangehörigen Trost.Das südkoreanische Staatsoberhaupt hoffe, dass China unter der Führung des Präsidenten Xi die Folgen des Unglücks so bald wie möglich bewältige.Am Montag war die Boeing 737 der Fluggesellschaft China Eastern Airlines nahe der Stadt Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi abgestürzt. An Bord waren 123 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder. Nach Angaben von chinesischen Staatsmedien wurden keine Überlebenden gemeldet.