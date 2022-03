Küchenabfälle für die Wasserstoffproduktion – erste Biotankstelle für Wasserstoffautos

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist erstmals eine Biotankstelle eröffnet worden, an der Küchenabfälle für das Aufladen von Wasserstoffautos verwendet werden.Ein Müllfahrzeug voller Küchenabfälle kippt diese in einer Halle ab. Hier werden im Schnitt 60 Tonnen Nahrungsabfälle am Tag verarbeitet, aus denen Biomethan erzeugt wird.Das auf diese Weise erzeugte Biomethan wird direkt an die nahe gelegene Tankstelle für Wasserstofffahrzeuge geliefert.Wie Park Seong-gyun, Leiter des Zentrums für Bioenergie aus Nahrungsmitteln, erläutert, werde Biogas nach einem biologischen Verarbeitungsprozess zur Beseitigung von Unreinheiten in Essensresten erzeugt. Das gesamte Biogas werde anschließend an die Wasserstofftankstelle geliefert.Laut Song Hyoung-woon vom Institute for Advanced Engineering werde grüner Wasserstoff erzeugt, ohne dass dabei CO2-Emissionen entstehen.Im Schnitt könnten täglich 500 Kilogramm Wasserstoff produziert werden. Damit können 100 Wasserstoffautos aufgeladen werden.Bisher stammte Wasserstoff in Südkorea meistens aus den Küstengebieten, wo sich Petrochemiefabriken befinden.Da nun die Wasserstoffproduktion mittels Küchenabfällen auch in zentralen Gebieten ermöglicht wurde, sinken die Logistik- und Herstellungskosten.Der Preis beträgt 7.700 Won (6,32 Dollar) pro Kilogramm und ist etwa zehn Prozent niedriger als an der Tankstelle nebenan.Dass Wasserstoffautos jetzt dank Küchenabfällen aufgeladen werden können, lässt auf eine stärkere Verbreitung solcher Fahrzeuge hoffen.