Nordkorea plant anlässlich des Geburtstags von Kim Il-sung Kunstfestivals

Photo : KBS News

Nordkorea will anlässlich des Geburtstags des verstorbenen Staatsführers Kim Il-sung am 15. April große Kunstfestivals veranstalten.Nordkorea feiert Kims Geburtstag als Tag der Sonne.Nordkoreas Medien wie die Nachrichtenagentur KCNA und die Zeitung „Rodong Sinmun“ berichteten, dass das 7. Frühlingsvolkskunstfestival im April vom 10. bis 18. April an verschiedenen Orten in Pjöngjang stattfinde.Daran werden viele in jeder Provinz ausgewählte Künstlerinnen und Künstler teilnehmen.Nordkorea plant auch, das 32. Frühlingsfreundschaftskunstfestival im April, eine internationale Kunstveranstaltung, vom 10. bis 20. April in Pjöngjang online durchzuführen.