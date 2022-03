Photo : YONHAP News

Nordkorea hat ein noch nicht identifiziertes Projektil in Richtung Ostmeer geschossen.Dies teilte der südkoreanische Vereinigte Generalstab mit.Derzeit würden die genauen technischen Daten des Projektils sowie die Flughöhe und -weite analysiert.Der Start des Projektils erfolgte vier Tage nach dem Abschuss von vier Geschossen aus einem Mehrfachraketenwerfer in Richtung Westmeer am Sonntag.