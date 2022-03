Ex-Präsidentin Park aus Krankenhaus entlassen und in Daegu angekommen

Photo : YONHAP News

Die Ende Dezember begnadigte frühere Präsidentin Park Geun-hye ist am Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen worden.Sie verließ gegen 8.30 Uhr das Samsung Medical Center im Süden Seouls. Dort war sie wegen Schulter- und Rückenschmerzen seit dem vergangenen November stationär behandelt worden.Park sagte gegenüber Reportern und Anhängern, dass sie sich dank der Sorge der Menschen um ihre Gesundheit gut erholt habe.Park besuchte anschließend die Grabstätte ihres Vaters und des ehemaligen Präsidenten Park Chung-hee auf dem Nationalfriedhof in Seoul.Später traf sie in ihrem Privathaus im Landkreis Dalseong in Daegu ein. Nach der Ankunft veröffentlichte sie eine Botschaft an die Bürger.Sie glaube, dass ihre unerfüllten Träume nun in den Händen anderer lägen. Sie danke dafür, dass viele Menschen sie warmherzig empfangen hätten, obwohl sie unzureichend gewesen sei und Enttäuschung bereitet habe, sagte Park.Park fügte hinzu, dass sie sich darum bemühen wolle, wenn auch nur geringfügig, zur Weiterentwicklung der Republik Korea beizutragen.Es ist das erste Mal seit 2016, dass Park nach Daegu kam. Der Landkreis Dalseong in Daegu gilt als Parks politische Heimat, in dem Wahlkreis war sie viermal in die Nationalversammlung gewählt worden.Unterdessen sagte der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol am Donnerstag, dass er plane, Park zu besuchen. Er sei auch bereit, sie zur Zeremonie zu seinem Amtsantritt einzuladen.Das Präsialamt teilte mit, dass Präsident Moon Jae-in am Dienstag Orchideen mit Wünschen für Parks Gesundheit im Krankenhaus habe überreichen lassen.