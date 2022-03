Kospi in Seoul verliert 0,2 Prozent auf 2.729,66 Zähler

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag 0,2 Prozent auf 2.729,66 Zähler verloren.Grund für den Rückgang seien steigende Ölpreise und geopolitische Risiken wegen des Kriegs in der Ukraine, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Mögliche weitere Sanktionen der USA gegen Russland und Bemerkungen aus der US-Notenbank Fed, wonach eine restriktivere Geldpolitik verfolgt werden könnte, hätten die Stimmung an der Börse belastet. Einige der Sorgen seien aber bereits in den Kursen berücksichtigt gewesen, so dass der Rückgang begrenzt gewesen sei, wurde Kim Yong-koo von Samsung Securities von Yonhap zitiert.