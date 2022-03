Präsident Moon beruft wegen Nordkoreas Raketenstart Sicherheitsratssitzung ein

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrats (NSC) einberufen.Grund ist der Abschuss eines Projektils durch Nordkorea zuvor am Donnerstag, bei dem es sich vermutlich um eine ballistische Langstreckenrakete handelt.Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas hatte um 14.38 Uhr in einer SMS an Reporter mitgeteilt, dass Nordkorea ein nicht identifiziertes Projektil ins Ostmeer gefeuert habe. Später hieß es, dass es sich mutmaßlich um eine ballistische Langstreckenrakete gehandelt habe.Angesichts dieser Bemerkung besteht die Möglichkeit, dass die neue Interkontinentalrakete Hwasong-17 getestet wurde.Bei der Sitzung sagte Moon, dass der Vorsitzende Kim Jong-un das gegenüber der Weltgemeinschaft versprochene Moratorium für Starts von Interkontinentalraketen selbst gebrochen habe.Er habe betont und scharf verurteilt, dass der Start eine ernsthafte Bedrohung für die koreanische Halbinsel, die Region und die Weltgemeinschaft verursacht habe und einen eindeutigen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle, teilte das Präsidialamt mit.Präsident Moon hatte auch nach dem Start einer Mittelstreckenrakete durch Nordkorea am 30. Januar den NSC zu einer Plenarsitzung zusammenkommen lassen. Er hatte damals kritisiert, dass der Akt eine Herausforderung gegenüber den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, Frieden und Stabilität sowie eine diplomatische Lösung darstelle und ein Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats sei.Er hatte auch gesagt, es könne davon ausgegangen werden, dass sich Nordkorea dem Bruch seines Testmoratoriums angenähert habe, falls es eine Mittelstreckenrakete gestartet habe.