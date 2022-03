KCNA: Kim ordnete Start von Hwasong-17 ICBM unter seiner direkten Aufsicht an

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Donnerstag eine neue Art von ballistischer Interkontinentalrakete getestet.Der Test der Hwasong-17 sei unter direkter Aufsicht von Kim Jong-un durchgeführt worden, teilte Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA mit.Kim habe den Test am Mittwoch schriftlich angeordnet und den Startplatz am Donnerstag selbst besucht, um den gesamten Prozess zu überwachen.Nach dem Start habe Kim gesagt, dass die neue strategische Waffe der Welt die Stärke von Nordkoreas strategischen Streitkräften erneut deutlich bewusst machen werde.Das Land und die Partei blieben fest entschlossen, die nukleare Abschreckung zu erhöhen, um auf jede Krise vorbereitet zu sein und die Sicherheit des Landes schützen zu können, hieß es.Sein Land wolle sich auf den Ausbau der Verteidigungskapazitäten konzentrieren, sagte Kim und versprach, sich auf eine lange Konfrontation mit den US-Imperialisten vollständig vorzubereiten.Nach KCNA-Angaben habe die Rakete nach dem Start am Internationalen Flughafen Pjöngjang eine Höhe von 6.248,5 Kilometern erreicht und sei 1.090 Kilometer weit geflogen. Nach einer Flugzeit von 4.052 Sekunden sei sie exakt im vorgesehenen Bereich ins Ostmeer gestürzt.