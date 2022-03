Südkorea siegt in Qualifikation für die Fußball-WM mit 2:0 über Iran

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballnationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation mit 2:0 über Iran gesiegt.Den ersten Treffer im WM-Stadion von Seoul hatte am Donnerstag Kapitän Son Heung-min in der ersten Halbzeit erzielt. In der zweiten Spielhälfte traf Kim Young-gwon zum Endstand.Beide Mannschaften standen bereits vor dem Spiel als Teilnehmer der Endrunde 2022 in Katar fest.Südkorea rückte mit dem Sieg an die Tabellenspitze der Gruppe A vor. Mit 23 Punkten oder sieben Siegen und zwei Unentschieden konnte Iran vom Spitzenplatz verdrängt werden.Auch war es der erste Sieg seit Januar 2011 gegen den Dauerrivalen in der asiatischen Region.Südkorea wird am kommenden Dienstag in Dubai gegen die Vereinigten Arabischen Emirate sein letztes Qualifikationsspiel bestreiten.