Travel Rule gilt ab heute für virtuelle Vermögenswerte

Photo : YONHAP News

Jeder Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (Virtual Asset Service Provider, VASP) muss ab dem heutigen Freitag Sender- und Empfängerinformationen weitergeben.Die Regelung greift, wenn virtuelle Vermögenswerte von wenigstens einer Million Won (rund 820 Dollar) an einen anderen Dienstleister übertragen werden.Das entsprechende Travel Rule-System trete heute in Kraft, teilte die der Finanzdienstekommission unterstellte Financial Intelligence Unit mit.Die Travel Rule wurde aufgrund des revidierten Gesetzes zu Informationen über bestimmte Finanztransaktionen eingeführt. Dank der Regelung sollen sich Geldströme besser verfolgen lassen.Eine solche Regelung ist im Finanzbereich bereits im Rahmen der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT, allgemein üblich. Weltweit erstmals kommt sie nun auch für die südkoreanische Kryptowährungsbranche zur Anwendung.Bei einem Verstoß droht ein Bußgeld von bis zu 30 Millionen Won (knapp 24.600 Dollar).