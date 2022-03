Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen liegt zweiten Tag in Folge unter 400.000

Photo : KBS News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge unter 400.000 gelegen.Nach Behördenangaben am Freitag wurden bis Mitternacht 339.485 Neuansteckungen nachgewiesen. Dies sind im Vergleich zum letzten Freitag rund 67.000 weniger.Weitere 393 Corona-Patienten starben. 1.085 Patienten befinden sich im kritischen Zustand.Unterdessen gab die Zentrale für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen am Freitag bekannt, dass die Omikronwelle ihren Höhepunkt erreicht habe. Die Regierung gehe davon aus, dass der Höhepunkt am 17. März erreicht worden sei, auf dem 621.205 Neinfektionen gemeldet wurden, hieß es.