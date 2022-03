Yoon warnt Nordkorea vor Provokationen

Photo : KBS News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hat Nordkorea vor Provokationen gewarnt.Angesichts Nordkoreas Test einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) am Donnerstag schrieb Yoon heute in einem sozialen Netzwerk, dass mit einer Provokation nichts zu gewinnen sei.Gestern, am Vortag des Tags zur Verteidigung des Westmeers, habe Nordkorea seine zwölfte Provokation in diesem Jahr verübt. Er warne Nordkorea ernsthaft, hieß es.Yoon wies darauf hin, dass 55 südkoreanische Soldaten in der zweiten Schlacht von Yeonpyeong, beim Untergang der Korvette Cheonan und dem Beschuss der Insel Yeonpyeong gefallen waren. Die Freiheit und der Frieden, die man genieße, seien besonders der kostbaren Aufopferung dieser Personen zu verdanken.Diejenigen, die mit ihrem Leben das Land verteidigt und sich diesem gewidmet hätten, dürften niemals vergessen werden. Der Staat wolle sich gemeinsam mit den Bürgern an sie erinnern, betonte Yoon.