Photo : YONHAP News

Autohersteller Kia baut erstmals seit 25 Jahren ein Werk für die Massenproduktion im Inland.Das Unternehmen will nach eigenen Angaben bis 2024 in Hwaseong in der Provinz Gyeonggi eine Fabrik für Spezialfahrzeuge (PBV, Purpose-built Vehicles) bauen.Der erste Spatenstich soll nächstes Jahr gemacht werden. Die Massenproduktion soll 2025 beginnen.Die letzte Fabrik im Inland hatte Kia 1997 ebenfalls in Hwaseong fertig gebaut.