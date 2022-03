Katholische Kirche in Korea treibt mehr als zehn Milliarden Won Spenden für Impfstoff-Verteilung ein

Photo : YONHAP News

Die katholische Kirche in Südkorea hat mit einer Spendenkampagne für die Corona-Impfstoff-Verteilung über zehn Milliarden Won eingetrieben und an den Vatikan weitergereicht.Die Katholische Bischofskonferenz Koreas gab am Donnerstag bekannt, dass bei der letztes Jahr durchgeführten Kampagne insgesamt 10,43 Milliarden Won (8,56 Millionen Dollar) zusammengekommen seien.Die katholische Kirche hatte die Spendenaktion anlässlich eines Aufrufs des Papstes zum letztjährigen Osterfest gestartet. Das Kirchenoberhaupt hatte damals angemahnt, dass auch ärmere Länder Zugang zu ausreichend Covid-19-Impfstoffen haben sollten.Papst Franziskus habe später mehrere persönliche Schreiben an die katholische Kirche in Südkorea, einschließlich des Erzbistums Seoul, geschickt und sich darin für die Aktion bedankt.