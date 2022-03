Präsident Moon warnt vor ernster Lage auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat nach dem erneuten Raketentest Nordkoreas vor einer ernsten Sicherheitslage gewarnt.Die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel werde sehr ernsthaft, weil Nordkorea am Donnerstag eine ballistische Langstreckenrakete abgefeuert habe, schrieb Moon in einem Beitrag in sozialen Netzwerken.Der Beitrag wurde am Freitag anlässlich des Tags zur Verteidigung des Westmeers veröffentlicht, der zum Gedenken an die Gefallenen in der zweiten Schlacht von Yeonpyeong, beim Untergang der Korvette Cheonan und dem Beschuss der Insel Yeonpyeong eingeführt worden war.Frieden durch eine starke nationale Sicherheit sei gerade der beste Weg für die Belohnung der Helden des Westmeers. Südkorea schaffe eine unbezwingbare Verteidigungskraft und Frieden, sagte Moon.Er rühme die 55 mutigen Soldaten, die das Westmeer verteidigt hätten und zu den „Sternen für den Schutz des Landes über dem Meer“ geworden seien. Er zolle den Helden tiefen Respekt.Er spreche auch den Hinterbliebenen und den beteiligten Soldaten Trost aus und wünsche den Helden Ruhe in Frieden, hieß es weiter.