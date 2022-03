IEA billigt offiziell Freigabe von Ölreserven

Photo : YONHAP News

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat die Freigabe von Ölreserven aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine offiziell gebilligt.Bei einer Ministersitzung der IEA wurde genehmigt, dass insgesamt 60 Millionen Barrel aus den Ölreserven freigegeben werden.Südkorea wird, wie bereits abgesprochen, 4,42 Millionen Barrel zur Verfügung stellen.Brasilien und Kanada beschlossen, ihre Erdölförderung bis Ende dieses Jahres jeweils um 300.000 Barrel am Tag zu steigern, um zur Stabilisierung des Energiemarkts beizutragen.Wie das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie heute mitteilte, seien entsprechende Maßnahmen zur internationalen Kooperation für die Stabilität auf dem Energiemarkt bei der IEA-Ministersitzung am Mittwoch und Donnerstag in Paris erörtert worden.Zu dem Treffen wurde die Ukraine als Sondergast eingeladen. Südkorea wurde von Industrieminister Moon Sung-wook vertreten.Die Teilnehmerländer forderten in einer gemeinsamen Erklärung Bemühungen um die Gewährleistung der Energiesicherheit für einen stabilen globalen Energiemarkt und zugleich Anstrengungen für das Erreichen der Klimaneutralität.