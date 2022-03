Anti-Corona-Pille Lagevrio wird ab morgen verschrieben

Photo : YONHAP News

Lagevrio, ein orales Medikament gegen Covid-19, kommt in Südkorea ab Samstag zum Einsatz.Das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen teilte am Freitag mit, dass die erste Lieferung von 20.000 Dosen des antiviralen Arzneimittels des Unternehmens MSD am Donnerstag im Land eingetroffen sei.Das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit hatte am Mittwoch eine Notfallzulassung für Lagevrio erteilt. Das Medikament wird verabreicht, wenn der Einsatz von Paxlovid, der Anti-Corona-Pille von Pfizer, nur eingeschränkt möglich ist oder kein anderes Heilmittel verwendet werden kann. Davon ausgenommen sind jedoch Schwangere und Kinder und Jugendliche unter 18.Ein Beamter des Hauptquartiers teilte mit, dass Südkorea bis Ende April insgesamt 460.000 Dosen oral einzunehmender Arzneimittel einführen wolle.