Außenminister Südkoreas und Japans verurteilen Nordkoreas ICBM-Test

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und Japans haben Nordkoreas Test einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) scharf verurteilt und das Land aufgefordert, Spannungen erhöhende Handlungen sofort zu unterlassen.Die entsprechende Kritik hätten Außenminister Chung Eui-yong und sein japanischer Amtskollege Yoshimasa Hayashi in einem Telefonat am Freitagvormittag geübt, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Beide Minister hätten darauf hingewiesen, dass der ICBM-Start am Donnerstag einen eindeutigen Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle und dass Nordkorea damit das der Weltgemeinschaft versprochene Moratorium für ICBM-Starts selbst gebrochen habe.Sie hätten die Ansicht geteilt, dass der Start eine ernsthafte Bedrohung für die koreanische Halbinsel, die nordostasiatische Region und die gesamte Weltgemeinschaft darstelle, was ein entschlossenes Vorgehen dagegen verlange, hieß es.Sie hätten sich auf die Notwendigkeit verständigt, die Tür für Diplomatie geöffnet zu halten und die Bemühungen um die Rückkehr Nordkoreas zum Dialog fortzusetzen, fügte das Ressort hinzu.Chung und Hayashi hatten am Donnerstag jeweils mit US-Außenminister Antony Blinken am Telefon über Einschätzungen zu Nordkoreas ICBM-Test und Gegenmaßnahmen gesprochen.