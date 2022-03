Südkorea begeht Tag für Verteidigung des Westmeers

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat eine Zeremonie zum Tag für die Verteidigung des Westmeers am Freitag auf dem Nationalfriedhof in Daejeon veranstaltet.Das teilte Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten mit.Der Tag wurde eingeführt, um 55 südkoreanischen Soldaten zu gedenken, die in der Seeschlacht von Yeonpyeong von 2002, bei der Versenkung der Korvette Cheonan von 2010 und dem Beschuss der Insel Yeonpyeong von 2010 gefallen sind.Bei der Zeremonie zum siebten Gedenktag hielt Ministerpräsident Kim Boo-kyum eine Rede. Offenbar angesichts des Starts einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea am Donnerstag betonte Kim, die Republik Korea werde eine bewaffnete Provokation jedweder Art unter keinen Umständen dulden.Den Hinterbliebenen der Gefallenen und den an der Verteidigung des Westmeers beteiligten Soldaten sagte Kim, dass Mut, Kampfgeist und Vaterlandsliebe der Helden der Verteidigung des Westmeers in der Geschichte der Republik Korea niemals vergessen würden.Er versprach, dafür zu sorgen, dass es im Umgang mit Hinterbliebenen und beteiligten Soldaten sowie deren Unterstützung keine Nachlässigkeit geben werde.