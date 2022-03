Earth Hour: Rathaus und Parlamentsgebäude in Seoul werden verdunkelt

Photo : KBS News

Repräsentative Bauwerke in Seoul, darunter das Rathaus, das Tor Sungnyemun, der N Seoul Tower und das Parlamentsgebäude, werden am Samstag ab 20.30 Uhr eine Stunde lang verdunkelt.Die Stadtverwaltung teilte am Freitag mit, dass sie sich an der Earth Hour 2022, einer weltweiten Klima- und Umweltschutzaktion, beteiligen werde.Die Earth Hour (Stunde der Erde) ist eine 2007 in Sydney gestartete Aktion in Form des Ausschaltens der Beleuchtung und findet immer im März statt. Inzwischen wird sie in 190 Ländern durchgeführt. Seoul macht seit 2008 bei der Aktion mit.