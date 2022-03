Landesweit bis Samstagvormittag viel Regen und böiger Wind

Photo : YONHAP News

Ein Tiefdruckgebiet aus dem Westen bringt am Freitag landesweit böigen Wind und viel Regen.Bis Samstag sollen auf der Insel Jeju 50 bis 100 Millimeter Regen fallen, wobei in den Berggebieten mit über 250 Millimeter gerechnet wird. In der Hauptstadtregion, der südwestlichen Region Honam und an der Südküste der Provinz Süd-Gyeongsang werden 20 bis 70 Millimeter Regen erwartet. In der Provinz Gangwon, der Region Chungcheong und der südöstlichen Region Yeongnam sollen zehn bis 50 Millimeter Regen niedergehen.Der Regen wird von Blitz und Donner sowie sehr kräftigem Wind begleitet.In den Küstengebieten soll es Böen mit einer Geschwindigkeit von zehn bis 18 Metern pro Sekunde geben. An der Südküste und auf Jeju soll die Momentangeschwindigkeit sogar 25 Sekundenmeter übertreffen.