Park Hong-keun ist neuer Fraktionschef der Minjoo-Partei Koreas

Photo : YONHAP News

Der Abgeordnete Park Hong-keun ist zum neuen Fraktionsvorsitzenden der regierenden Minjoo-Partei Koreas gewählt worden.Der dreimal gewählte Abgeordnete, der als dem ehemaligen Präsidentschaftskandidaten der Partei, Lee Jae-myung nahestehend gilt, setzte sich in der Stichwahl bei einer Abgeordnetenversammlung am Donnerstag gegen den Abgeordneten Park Kwang-on durch. Dieser stammt aus der Gruppierung um den früheren Parteichef Lee Nak-yon.Die Partei machte nicht bekannt, wie viele Stimmen jeder Kandidat erhielt.Der neue Fraktionschef sagte, er wolle seine Wahl als Auftrag verstehen, sich für die Erneuerung der Partei aufzuopfern. Er wolle mit der Flagge der Erneuerung und Reform mitten unter die Bürger und in ihr Leben gehen.Park versprach auch, alles daranzusetzen und zu kämpfen, um eine politische Vergeltung und die Willkür der Staatsanwaltschaft zu verhindern. Er wolle unter allen Umständen Präsident Moon Jae-in und den ständigen Berater Lee Jae-myung beschützen, hieß es.