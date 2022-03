Unterhändler Südkoreas und China sprechen über Nordkoreas Start von Langstreckenrakete

Photo : KBS News

Die Chefunterhändler Südkoreas und Chinas für Atomgespräche mit Nordkorea haben über Pjöngjangs Start einer Langstreckenrakete gesprochen.Der für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel zuständige Sondergesandte Noh Kyu-duk und sein chinesisches Gegenüber Liu Xiaoming hätten die aktuelle Lage am Samstag in einem Telefonat erörtert, teilte das Außenministerium in Seoul im Anschluss an das Gespräch mit.Sie hätten sich auf ein stabiles Management der Situation auf der koreanischen Halbinsel verständigt. Dies umfasse auch, einer weiteren Verschlechterung der Lage vorzubeugen.Noh habe in dem Gespräch auf die Notwendigkeit einer konzertierten Antwort der internationalen Gemeinschaft hingewiesen, damit Nordkorea umgehend damit aufhöre, Spannungen zu schüren und stattdessen auf den Weg des Dialogs und der Diplomatie zurückkehre.Noh habe insbesondere China um eine konstruktive Rolle in diesem Prozess gebeten.Nach weiteren Angaben des Ministeriums hätten sich beide Länder darauf verständigt, in der Angelegenheit über verschiedene Kanäle in Kontakt bleiben zu wollen. Dazu zählten auch persönliche Treffen.Am Freitag hatte der UN-Sicherheitsrat über die Verabschiedung einer Presseerklärung zu Nordkoreas Test einer Interkontinentalrakete diskutiert. Eine Einigung scheiterte jedoch am Widerstand Chinas und Russlands.