Kommender Präsident Yoon will Delegation für politische Beratungen in die USA schicken

Photo : YONHAP News

Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol will im April eine Delegation für politische Beratungen in die USA schicken.Die Abordnung solle dort mit amerikanischen Ansprechpartnern über die bilaterale Allianz, Nordkorea und andere Themen sprechen.Das gab Yoons Sprecherin Kim Eun-hye am Sonntag bekannt. Yoon wolle die Delegation vor dem Amtsantritt für umfassende und praxisnahe Konsultationen über wichtige Fragen in die USA schicken.Angeführt werde die Delegation vom Abgeordneten Park Jin von der Partei Macht des Volks. Ihn würden fünf Experten für die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA begleiten.In den USA werde die Gruppe voraussichtlich Regierungsbeamte, Kongressmitglieder und Experten von Denkfabriken treffen, hieß es weiter.