Präsident Moon und gewählter Nachfolger Yoon wollen sich heute erstmals nach der Wahl treffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und sein gewählter Nachfolger Yoon Suk Yeol wollen sich heute erstmals seit dem Wahltag treffen.Für 18 Uhr sei ein Abendessen im Sangchunjae, dem Büro des Präsidenten, geplant. Dort werden gewöhnlich Staatsgäste empfangen.Moons Stabschef Yoo Young-min und Yoons Stabschef Jang Je-won werden dem Treffen beiwohnen.Geplant sei ein offenes Gespräch ohne spezifische Agenda.Es wird damit gerechnet, dass der Einsatz von staatlichen Reserven für Yoons Plan der Verlegung des Präsidialamtes erörtert wird. Yoon will den gegenwärtigen Sitz des Präsidialamtes aufgeben und in das derzeitige Verteidigungsministerium umziehen.Yoons Wahlversprechen eines Nachtragshaushalts in Höhe von 50 Billionen Won oder 41 Milliarden Dollar sowie eine mögliche Begnadigung des früheren Präsidenten Lee Myung-bak könnten zu den weiteren Gesprächsthemen zählen.Die Südkoreaner hatten Yoon vor 19 Tagen zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Es ist das erste Mal in Südkorea, dass bis zum ersten Treffen des amtierenden Staatsoberhaupts mit dem Nachfolger so viel Zeit verstrichen ist.Am 16. März war bereits eine Zusammenkunft geplant, diese wurde aber vertagt. Begründet wurde dies damit, dass mehr Zeit für Arbeitsgespräche gebraucht würde.