Innerkoreanisches Nordkorea rühmt sich erfolgreichen ICBM-Tests

Nordkoreas Medien haben ausführlich über den erfolgreichen Start einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) berichtet.



Nordkorea propagierte am Samstag auf vier der sechs Seiten der staatlichen Zeitung „Rodong Sinmun“ den Start der Hwasong-17.



Dabei wurde auf die früheren Tests von Raketentriebwerken und der ICBM Hwasong-14 und Hwasong-15 hingewiesen. Der 24. März, an dem die Hwasong-17 gestartet worden sei, werde in goldenen Buchstaben eingraviert, hieß es.



Das Staatsfernsehen KCTV zeigte am Samstag den ganzen Tag Videos vom Raketenstart.



„Choson Sinbo“, das Organ der pro-nordkoreanischen Koreanergemeinde in Japan, schrieb, dass der Start der Hwasong-17 für das Erlangen absoluter Kraft gedacht sei, um den Willen der USA für die Kriegseröffnung vollständig zu brechen.