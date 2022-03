Yoon ruft Xi zu enger Kooperation für Nordkoreas Denuklearisierung auf

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hat den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping aufgerufen, für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas und die stabile Verwaltung der Situation auf der koreanischen Halbinsel eng zusammenzuarbeiten.Diesen Vorschlag unterbreitete Yoon in einem 25-minütigen Telefongespräch mit Xi am Freitag.Das Telefonat war zwar vor Nordkorea ICBM-Test vereinbart worden. Angesichts des Tests am Donnerstag wurden aber auch Nordkoreas Provokationen angesprochen.Xi bezeichnete Südkorea und China als enge Nachbarn, die nicht umziehen könnten. Er forderte, die bilateralen Beziehungen stabil zu entwickeln.Weder Yoons Büro noch chinesische Medien meldeten, ob Xi Nordkoreas ICBM-Test zur Sprache brachte.Yoon gab am Tag des ICBM-Tests Nordkoreas keine Stellungnahme dazu ab. Erst am Freitag teilte er in sozialen Netzwerken die Position mit, dass man Nordkorea eindringlich warne und mit Provokationen nichts zu gewinnen sei.