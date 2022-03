Umfrage: 46 Prozent erwarten von Yoon gute Staatsführung – 49,6 Prozent gegensätzlicher Meinung

Photo : YONHAP News

Der Anteil der Südkoreaner, die vom gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol keine gute Staatsführung erwarten, ist nach dem Ergebnis einer Umfrage größer als der Anteil derjenigen, die das Gegenteil erwarten.Das ergab eine Umfrage, die Realmeter im Auftrag der Online-Zeitung „MediaHerald“ durchführte. Befragt wurden vom 21. bis 25. März landesweit 2.512 über 18-Jährige.46 Prozent der Befragten sagten, dass Yoon nach dem Amtsantritt die Staatsgeschäfte gut führen würde. 49,6 Prozent rechneten mit einer schlechten Staatsführung.Die Differenz beträgt 3,6 Prozentpunkte und liegt innerhalb der Fehlerspanne von plus/minus 2,0 Prozentpunkten bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent.Der Anteil der positiv Gesinnten war von 52,7 Prozent bei der Umfrage in der zweiten Märzwoche auf 49,2 Prozent in der dritten Märzwoche zurückgegangen. In der vierten Woche sank die Quote weiter um 3,2 Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche.Bei der Zustimmung für die Parteien verbesserte sich die regierende Minjoo-Partei Koreas um 1,4 Prozentpunkte auf 42,7 Prozent und lag an der Spitze.Die Partei Macht des Volks verlor 0,7 Prozentpunkte auf 40 Prozent. Die Differenz zwischen beiden Parteien liegt mit 2,7 Prozentpunkten innerhalb der Fehlerspanne.Einzelheiten können auf der Webseite der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.