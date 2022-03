Gesundheitsminister: Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten

Photo : YONHAP News

Die Omikron-Welle in Südkorea hat laut dem Gesundheitsminister ihren Höhepunkt überschritten und beginnt abzuflachen.Die entsprechende Einschätzung teilte Kwon Deok-cheol während einer Regierungssitzung zu Covid-19 am Montag mit.Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sei heute auf etwa 187.000 gesunken, sagte er. Zugleich hieß es, dass die Auswirkungen der sogenannten Stealth-Version der Omikron-Variante mit großer Aufmerksamkeit beobachtet würden.Bei der Zahl der Neuinfektionen ging es seit dem vergangenen Mittwoch abwärts, als 490.881 neue Infektionsfälle gemeldet worden waren.Kwon verwies jedoch darauf, dass die Zahl der kritischen Fälle heute bei 1.273 liege und verglichen mit dem vorherigen Montag zugenommen habe. Die Zahl der kritischen Fälle und Todesfälle könnte zwei bis drei Wochen nach dem Erreichen des Höhepunkts in die Höhe schnellen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht 187.213 neue Covid-19-Fälle im Land bestätigt, darunter 187.188 lokal übertragene und 25 eingeschleppte Fälle.