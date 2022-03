Südkorea veröffentlicht gemeinsam mit 20 Ländern und EU Erklärung für Waffenembargo gegen Myanmar

Photo : YONHAP News

Südkorea hat eine gemeinsame Erklärung mit 20 anderen Ländern und der Europäischen Union abgegeben, um einen Stopp der Waffenexporte nach Myanmar zu fordern.Die gemeinsame Erklärung wurde im Namen des Außenministers anlässlich des Tags der Streitkräfte in Myanmar am Sonntag veröffentlicht.Laut dem südkoreanischen Außenministerium soll die Erklärung dazu dienen, die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft auf die anhaltende blutige Unterdrückung der Öffentlichkeit und Putschgegner durch das Militärregime in Myanmar zu lenken.Darin werden alle Länder aufgefordert, den Verkauf und die Weitergabe von Waffen, militärischer Ausrüstung und Geräten mit doppeltem Verwendungszweck an Myanmar sowie technische Hilfe für das Land sofort zu stoppen und die dortigen Bürger zu unterstützen.Das Militärregime des südostasiatischen Landes wird aufgefordert, die Gewalt zu stoppen und die Demokratie wiederherzustellen.