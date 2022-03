Internationales China und Russland wollen politische Lösung von Fragen der koreanischen Halbinsel fördern

China und Russland haben sich geeinigt, gemeinsam eine politische Lösung der Fragen der koreanischen Halbinsel anzustreben.



Das teilte das chinesische Außenministerium am Sonntag mit.



Laut dem Ressort war der Sonderbeauftragte der chinesischen Regierung für Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel, Liu Xiaoming, am 24. März mit dem russischen Außenminister Sergei Lawrow zusammengekommen. An dem Tag hatte Nordkorea erstmals seit vier Jahren und vier Monaten eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) gestartet.



Beide Seiten hätten darin übereingestimmt, dass die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel im Interesse Chinas und Russlands liege. Sie seien übereingekommen, die Koordinierung und Kooperation weiter zu verbessern, um eine politische Lösung der Probleme der koreanischen Halbinsel zu fördern, hieß es.



Das russische Außenministerium hatte unmittelbar nach dem Treffen in seinem Internetauftritt mitgeteilt, dass die derzeitige Situation auf der koreanischen Halbinsel, einschließlich des ICBM-Tests Nordkoreas, ausführlich erörtert worden sei. Es sei Besorgnis über die jüngste Entwicklung der Lage in der betreffenden Region zum Ausdruck gebracht worden.