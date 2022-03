Yoon fordert zukunftsorientierten Ansatz für koreanisch-japanische Beziehungen

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hat betont, dass die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan durch einen zukunftsorientierten Ansatz verbessert werden könnten.Die entsprechende Äußerung machte Yoon bei einem Treffen mit dem japanischen Botschafter in Südkorea, Koichi Aiboshi, in seinem Büro in Seoul am Montag.Er glaube, dass die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan zukunftsorientiert verbessert werden müssten und dass ein gutes Verhältnis wie früher dringend wiederhergestellt werden müsse. Hierfür wären große Bemühungen beider Seiten erforderlich, sagte Yoon.Sollten die politischen Führer, Beamten und Bürger beider Länder die bilateralen Beziehungen zukunftsorientiert vorantreiben, wäre eine gute Lösung durch Dialog möglich, auch wenn andere Probleme schwierig erschienen, hieß es.Es gebe zwar Meinungsunterschiede und Probleme, die anscheinend schwer zu lösen seien. Sollten beide Seiten mit Wahrhaftigkeit miteinander kommunizieren und sprechen, wäre dies aber kein schwieriges Problem, sagte Yoon weiter.